基隆市信義國小11日晚間傳出3名學生感染新冠肺炎，全校停課10天，12日上午基隆市政府教育處長杜國正表示，接獲消息立即跟衛生局比對資料匡列接觸師生，盤點遠距教學量能，晚間按照程序宣布停課。

杜國正指出，11日下午收到信義國小學生確診消息，先確定訊息是否正確，立即與衛生局比對資料，確認後請學校立即匡列接觸人員，也包含補習班或安親班，調查是否有師生有立即危險，以便後續處置。

杜國正說明，除了匡列接觸者名單，學生遠距教學也要能有器材與網路，都準備就緒後，依照程序宣布停課，林右昌市長肯定學校處理速度很快，如果12日一早才宣布，家長會應變不及，如果有不便也請家長見諒。

然而有學生家長質疑，為什麼沒有全校篩檢，如同日前南榮國中全校PCR，杜國正回應，南榮國中染病學生因曾經發燒到了校門口，所以有一定危險，但此次信義國小學生沒有這項疑慮，會再清點接觸可能性，判斷是否有危險。

信義國小確診學生發病前，曾經到學校上課，直到11日晚間才去確診，同班同學是否有其他人感染？杜國正則說，將針對衛生局指示，根據疫調結果處置，原則上同班同學都已匡列居家隔離，都會PCR採檢。