國民黨台北市議員羅智強中壢、台北通勤第2天，他一早和桃園市議員朱珍瑤從八德區公所搭統聯713號往新北市土城區捷運永寧站。他今早於台北市議會受訪時表示，若能擔任桃園市長，他會在桃園市府成立通勤優化的專案小組，搜集通勤族意見優化通勤環境。

羅智強表示，他今天搭客運前往台北，時間將近兩小時，來回就是四小時，此行也讓他知道通勤族有多辛苦，近年來雙北因為房價高，很多人往桃園移出，但工作地還在雙北，所以他們必須通勤，自己這兩天也得到很多網友的意見，希望市長能了解通勤苦。

因此，羅智強說，如果他擔任桃園市長的話，會在桃園市府成立通勤優化的專案小組，由他親自主持，專門搜集通勤族的意見，看看怎麼樣去把通勤族的負擔、交通時間成本做綜合評量，讓大家通勤可以少一點狀況。

羅智強說，今天是通勤的第二天，接下來還會有不同通勤的嘗試方式，不只是往雙北，也可能是往新竹，他認為一個市長應該要離開辦公室冷氣房，直接走到群眾裡，跟人民一起生活和呼吸，才知道對方的辛苦，也能理解政策調整後帶來的改變，這也是他選擇通勤最重要的初衷。