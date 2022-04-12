台中市北屯、西屯、沙鹿、龍井部分區域19日將停水23小時，經發局提醒市民提前儲水備用。（台中市經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

這次自來水管線遷移與安全檢測工程，停水範圍包括北屯區、西屯區、沙鹿區和龍井區，連同水壓降低範圍，總計有將近8萬戶受到影響。（台中市經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

這次自來水管線遷移與安全檢測工程，停水範圍包括北屯區、西屯區、沙鹿區和龍井區，連同水壓降低範圍，總計有將近8萬戶受到影響。（台中市經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

下周記得儲水。自來水公司將辦理中清路牛埔橋自來水管線遷移，台中市北屯、西屯、沙鹿、龍井等部分區域19日上午9時起連續停水23小時，預計有約2萬9220戶停水，另外北屯、西屯約4萬9739戶屆時也將水壓降低；台中市經濟發展局呼籲市民提前儲水備用。

台中市西屯區牛埔橋正在改建，台水公司配合辦理「中清路牛埔橋800m／m管線遷移暨引水隧道安全檢測作業」，預計將自4月19日上午9時至4月20日上午8時停水，共計停水23小時。

北屯與西屯區停水範圍，包括僑大二街及中清路以東、榮德路以西、環中路以南、黎明路三段及后庄路以北。沙鹿與龍井區停水範圍，則為沙鹿火車站沙田路以東、都會南街以西、中山路田尾巷以南、龍新路以北。

另外西屯、北屯區水壓降低範圍，為西屯路以東、中清路及榮德路及山西路以西、環中路及黎明路三段及后庄路以南、文心路以北。詳細停水範圍圖請至停水公告查詢系統( https：／／wateroff.water.gov.tw／ )查詢。

經發局表示，自來水公司第四區管理處規畫設置11處臨時取水站，並通知停水區域的里長、地方民意代表、大用水戶及綜合醫院等，停水期間可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，亦歡迎加入台水公司LINE官方帳號，即時接收停水通知。

經發局提醒，停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。

此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，位處管線末端或巷弄區域，將會延後2小時恢復供水，呼籲市民盡早儲水備用。

經發局指出，停水期間，市府已與自來水公司建立網路即時通報平台，隨時掌握工程進度及復水情形，以確保工程如期完工，將民眾不便降至最低。