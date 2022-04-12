廖國棟PCR陰轉陽確診？陳時中6字回應 10:472022/04/12 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委廖國棟傳出PCR檢測陰轉陽，入住台大醫院。圖為消毒人員全副武裝前往立法院委員研究大樓消毒。（資料照／劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委廖國棟傳出PCR檢測陰轉陽，入住台大醫院。衛福部長陳時中今天在媒體追問下表示，相關事情都由立法院來說明，但也說，祝他早日康復。 媒體追問是否有立委確診？陳時中說由立法院說明。至於是不是廖國棟，以及是否已經入住台大醫院？陳時中則說，這涉及個人醫療，祝委員可以早日康復。 陳時中估疫情尾巴時間點 會投入選舉？他給答案 印太經濟 美國為何不邀台灣 #廖國棟 #陳時中 #確診 #立法院 #陰轉陽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首例立委確診！廖國棟PCR「陰轉陽」 住進台大醫院 10:242022/04/12 政治 雜誌精選》確診人數 break四百！學各種「超過」英文 08:502022/04/12 生活 網路民調大勝陳時中 羅智強曝真相指「最希望和他切磋」 09:522022/04/12 政治 輕症在宅照護 防疫險理賠擬從寬 04:102022/04/12 財經焦點 月底本土單日將破千 陳時中：停課標準以班為單位 10:332022/04/12 生活 陸昨增2.4萬本土病例 美撤駐上海領事館非緊急人員 10:492022/04/12 兩岸 政院3司機確診全面快篩 蘇貞昌親曝篩檢結果 09:382022/04/12 政治 本土疫情襲擊國軍 74官兵染疫 04:102022/04/12 生活新聞 亞大生為愛送餐確診 女友未戴罩罰20萬 04:102022/04/12 生活新聞 連3天本土破400例 醫曝正常生活時間點 09:112022/04/12 生活 基隆信義國小爆群聚家長怨太晚停課 教育處：照流程處置 10:382022/04/12 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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