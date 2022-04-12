國民黨立委廖國棟傳出PCR檢測陰轉陽，入住台大醫院。衛福部長陳時中今天在媒體追問下表示，相關事情都由立法院來說明，但也說，祝他早日康復。

媒體追問是否有立委確診？陳時中說由立法院說明。至於是不是廖國棟，以及是否已經入住台大醫院？陳時中則說，這涉及個人醫療，祝委員可以早日康復。