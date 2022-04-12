驪歌悠揚聲四起，鳳凰花開畢業季即將來臨，華山町餐酒館包場專案向來是團體聚餐的首選，即日起至8月31日推出「致青春謝師宴專案」，百匯自助餐每位999元+10％，平日周一至周四滿40位、假日滿50位，即可包場舉辦自助式饗宴，併享有無限量供應咖啡、茶、果汁與金牌啤酒暢飲《未滿18歲禁止飲酒》，於5月31日前預訂並付款加碼贈送兩位用餐免費，自助式百匯美饌搭配挑高4米的時尚空間，為師生打造別開生面的謝師饗宴。

主廚團隊獻藝多道特色料理，匯聚招牌火山卷、披薩、嫩煎牛肉與BBQ烤肉等美饌佳餚，呈現出熱鬧非凡的謝師饗宴，專案每位999元+10％菜色包含：「千頌伊火山卷」外酥內嫩的韓式炸雞嗆辣帶勁十分可口，裹著醋飯享用口感豐富層次多元，「酥炸鮮魚佐塔塔醬」遴選新鮮多利魚裹上麵糊油炸搭配自製塔塔醬，滋味酸香爽口令人難忘，「蜜汁豚五花披薩」則是主廚的創意，日式口味的豚五花結合莫札瑞拉起士呈現出的披薩，滋味迷人。

另外還有清脆爽口的「凱薩舒肥雞胸沙拉」、酸香開胃「泰式海鮮綜合生菜沙拉」、清爽解膩的「義式碳烤蔬菜」、純肉食感「爐烤BBQ風味梅花黑豚」與「現烤嫩煎牛肉佐紅酒醬汁」、醬香濃郁的「焗烤青醬筆管麵」、經典炸物「法式脆薯佐起司醬」與「酥炸雞米花」以及香醇濃郁的「巧達奶油濃湯」，甜點包含寶比蛋糕、布朗尼蛋糕與卡比索皇家俄羅斯冰淇淋，飲品的部分種類豐富，有咖啡、茶、果汁、可樂、雪碧以及金牌啤酒無限暢飲《未滿18歲禁止飲酒》，豐盛多元的風味，師生歡樂聚餐格外豐盛飽足，為謝師饗宴留下難忘回憶。