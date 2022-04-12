大陸高階通用型空壓機製造廠力達-KY去年營收及獲利均報喜，3月中旬大陸疫情再起，3月工廠生產受阻且產能降載，3月營收不論以人民幣或新台幣計價都衰退，第一季營收不論以人民幣或新台幣計價都創近三年同期新高。12日下午將參加證交所主辦線上法說會，說明營運現況及未來展望。

力達去年合併營收達50.0億餘元，營業利益5.24億元，稅前淨利5.29億元、本期淨利3.63億元，EPS從2020年2.22元回升至3.13元，董事會決議每股配發現金股利1.0元。

力達指出，香港、泉州、吉林、深圳及上海等地3月爆發疫情以來，最為嚴重。3月13日起，力達泉州工廠生產進度嚴重受阻，行政單位人員全數居家辦公，工廠產線員工居家停工，只有外地住宿舍員工還可以生產，產能比原訂計畫減半，加上交通管制，很多產品物流配送也受影響而無法出貨，許多原物料產品也無法準時交貨，只能申請數天出貨一次，造成3月生產、銷售都不如原先預期。

力達3月合併營收人民幣計價0.56億餘元，月減14.15％，年減8.2％；折合新臺幣計價2.51億餘元，月減12.58％，年減5.66％；第一季合併營收人民幣2,30億餘元，年增12.36％，折合新臺幣計價近10.15億元，年增13.14％。

力達指出，力達活塞機、螺桿機、渦旋機三大產品，3月營收比重分別為24.15％、61.58％及12.16％，其中螺桿機銷售比重持續增加。

力達強調，中國政府實施清零政策，4月起，大陸疫情獲得有效緩解，各地企業及工廠也陸續復工，生產逐漸恢復正常。力達依據市場需求，3月推出100HP永磁變頻螺桿機，4月銷售可望回到正常軌道。

力達表示，力達今年營運目標是持續提升螺桿機銷售比重，加大100HP以上螺杆主機自制研發及搶占高價市場。泉州新廠完工啟用後，成立研發中心，投入油螺桿鼓風機系列、真空泵系列及制冷空壓機的研發生產，為顧客提供綠色、環保及節能的能源解決方案。