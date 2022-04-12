大陸國家衛健委今（12日）公布前一日新增24546例本土病例，包括1251例確診和23295例無症狀感染者。上海市前一日新增23342例本土新冠個案，分別是994例確診及22348例無症狀感染者。美國國務院於當地時間周一（11日）宣布，因應上海疫情仍然嚴峻，下令所有駐上海總領事館的非緊急政府人員和相關家屬撤離。

上海新增本土病例中，273人為早前無症狀感染轉確診，439例確診和21844例無症狀感染在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入新冠肺炎確診病例4宗和無症狀感染個案1例，均在閉環管控中發現。

美國國務院於當地時間周一（11日）宣布，因應上海疫情仍然嚴峻，下令所有駐上海總領事館的非緊急政府人員和相關家屬撤離，並建議美國公民赴陸旅遊前要三思。美國國務院的網站上提到，在大陸可能因疫情相關的限制措施，面對強制執行當地法律。