上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝12日在防疫記者會上表示，從11日開始上海根據核酸篩查結果，劃定了第一批封控區、管控區、防範區名單，實施分區分類差異化防控。理解經歷長時間封控後，大家都想出門透透氣，還需要買菜、買藥、就醫等。但如果出現大量人員無序集聚，也會對當前的防疫工作造成隱患，提醒防範區不是「放飛區」，管控區、封控區更不是。

吳乾渝表示，在防範區還是要堅持「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」策略，非必要不外出，在居住社區內活動為主；確需外出的，可在防範區所屬街鎮內活動，不得流動到封控區和管控區。對毗鄰地區有較多封控區可能產生集聚性風險的區域，各區可視情況強化管控措施。

根據澎湃新聞引述吳乾渝說，防範區內人員落實一周2次抗原檢測，提倡居民核酸檢測願檢盡檢。對因就醫等確需外出人員，全程做好個人防護，充分發揮社區衛生服務中心和互聯網醫院的優勢，宣導線上就診、線下配藥。

如出現陽性感染者，該居住社區或自然村（單位、場所）動態調整為封控區，落實相應管控措施。