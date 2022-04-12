本土疫情持續擴大，全台校園成為重災戶，許多家長臨時接到停課通知，必須臨時向公司請假，把小孩接回家，但一停課就是10天，引發家長抱怨指出，不知道要把孩子送到哪裡，平常要上班根本不可能請10天假，也不可能放孩子一個人在家。北市某國小今順利復課，家長直呼，鬆了一口氣。

疫情擾亂家長的日常生活，去年5月疫情嚴峻，全國升至三級警戒，全台改為線上教學，讓所有家長好崩潰，如今疫情再起，全台已有200多家學校停課，有家長說，月考前突然停課，媽媽真的被搞死，復課前，家裡2個孩子，還要快篩，孩子的鼻孔又很脆弱，一篩檢就噴鼻血，真的很焦慮，幸好學校接下來就會復課，否則不知道還要請多久防疫假。

家長抱怨指出，全校2人確診就停課，這個標準太容易達到，雖然會擔心校園群聚感染，但應該要分年級，高年級和低年級其實也不太會接觸，應針對各班級接觸來停課，否則真的是整死家長。