新冠肺炎疫情在全球肆虐已滿2年，促成全民更關注自己的健康狀態，不僅是口罩、酒精等常見防疫用品需求增加，連帶也提升了保健食品的銷售量。根據一項由營養師團隊《好食課》所做的「疫情期間雙北民眾食用保健食品的行為變化」調查顯示，雙北民眾每人一年平均花費超過2萬元購買保健食品提升防疫保護力，保健品消費力是美國民眾的3.7倍。

好食課團隊這項調查指出，雙北民眾每人每年願意花2萬1千元購買保健食品，相當於吃150個漢堡、喝210杯星巴克或240手搖飲料。

值得關注的是，雙北民眾對保健品的消費力之高，比2020年國人每人每年在保健食品平均花費多2.4倍（凱度消費者指數，2021），也較2021年每人每年在衣著鞋襪及服飾用品平均花費高出1.3倍，顯示民眾願意花在保健食品上的費用，已趨近購買衣著鞋襪及服飾用品。其中約有17%的雙北民眾表示，每個月至少願意花超過2千元購買保健食品。

(圖/好食課提供)

●雙北民眾防疫愛用保健品 消費力高出美國近4倍

好食課團隊指出，根據《Grand View Research》2022年初報告顯示，2021 年全球保健食品市場規模為 1,519 億美元，預估2022年～2030年，將以8.9%的複合年增長率增加，顯見全球保健食品市場正逐漸擴大。

《Grand View Research》報告中亦提到，2021年美國保健食品市場規模約為484億美元，相當於每人每年約花台幣4千4百元購買保健食品，對照好食課這次調查，雙北民眾每人每年平均願意花2萬1千0元購買保健食品，購買力比美國平均高出3.7倍。

(圖/好食課提供)

●台北市民、男性、35-44歲 砸錢買健康主力

調查也發現，台北市民與新北市民相比，每人每年願意多花2,250元購買保健食品，高出11%。相較於女性，男性每人每年願意花更多錢來購買保健食品（23,000元>20,580元），相差12%。

(圖/好食課提供)

依年齡分析發現，35-44 歲的三明治族群花最多錢來購買保健食品，同時該族群也是自覺壓力最大且自評身體狀況最差的一群，可見三明治族群，面對上有老、下有小，需更在意自我身體狀況。

這項調查是好食課公司在今年第一季透過網路問卷，針對雙北500位18歲以上民眾進行調查，瞭解雙北民眾在疫情期間食用保健食品的行為變化，以及地區、性別與年齡層間差異。