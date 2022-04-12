日月光投控(3711)自結3月合併營收519.86億元，月增18.61%、年增23.77%，單月、單季營收雙創同期新高，並擬配發現金股利每股新台幣7元，現金殖利率約7.15%。目前公司全產線封測產能仍吃緊，因此投顧法人維持日月光買進的投資建議，目標價132.5元，隱含漲幅35.34%。

三大法人4月以來共賣超3.1萬張，其中外資已連6日賣超3.31萬張，但投信仍持續力挺。周一日月光跌破百元後，周二盤中跌幅維持在1%以內，跌幅有撐。

日月光投控(3711)受惠客戶需求維持高檔，呈現淡季不淡。日月光投控自結3月合併營收519.86億元，月增18.61%、年增23.77%，其中IC ATM(封測)營收305.20億元，月增17.4%、年增18.6%。累計第一季營收為1443.91億元，季減16.28%、年增20.86%；其中IC ATM營收840.2億元，季減8.6%、年增13.9%，封測事業3月及第一季營收同步改寫歷年同期新高。受工作天數較少及EMS進入淡季影響，日月光營收出現季節性修正，但在封測業務稼動率維持高檔下，第一季呈現淡季不淡。本土投顧法人預估，日月光投控第一季稅後EPS達2.70元。日月光法說將於4月28日召開。

日月光投控去年EPS達14.84元，擬配發現金股利每股新台幣7元，若以周一收盤價97.9元計算，現金殖利率約7.15%。2022年日月光投控預估資本支出將達到20億美元，其中30%將投資測試設備。

日月光投控認為封測產能和供應吃緊將持續到2023年以後。HPC、汽車、5G、IOT增長和不斷擴大的矽含量導致強勁的終端需求和樂觀的長期前景。IDM廠的outsourcing趨勢沒有改變，數量還在增加中。日月光和客戶長期服務協定將持續到2023年。因此公司2021年開始建設智慧工廠、建築和基礎設施投資，支援客戶的長期需求。日月光投控智慧化關燈工廠，2021年達到27座，2022年關燈工廠目標累計到37座。日月光在車用封測產品2022年拚成長幅度超過40%，要達到10億美元；系統級封裝業績成長估超過45%，目標突破5億美元，法人預估日月光投控2022年稅後EPS達12.81元。

5G、AI、電動車、物聯網等創新驅動需求加速，為半導體產業成長的長期支撐。對日月光而言，2022年需求還是很好的一年，因此維持日月光至買進的投資建議，目標價給予132.50元，隱含漲幅35.34%。