兩岸疫情升溫，使台股大盤近期波動加劇。在中國封城及高通膨背景下，台股接下來將進入訂單及庫存調整期，指數表現承壓。據統計，今年以來至4月11日止，外資已賣超台股5867億元，續創歷史新高；外資持股比前20名的個股，除KY股外，包括元大MSCI台灣(006203)、國泰台灣加權正2(00663L)、日月光投控(3711)、台積電(2330)等的持股比都還在7成以上，其中元大MSCI台灣(006203)的持股比更高達85%。

統一投信台股團隊評估，中國封城為短期事件，風險仍可控。而台股大盤雖預計將持續呈區間震盪，但個股表現明顯分化，也提供了投資機會。

統一投信台股團隊表示，目前已經觀察到部分IC設計公司下修訂單，電子業的訂單調整將陸續發酵。中國作為世界工廠，封城衝擊部分台廠供應鏈，使部分原本3月營收可望續創新高的公司，獲利可能出現下修。具體幅度可關注接下來半導體龍頭企業公布的最新財報及未來業績展望，作為整體產業觀察指標。評估中國封城屬於短期事件，中期而言，待防疫政策告一段落後，台股大盤有望好轉。

而聯準會加快收緊貨幣政策，使資金大舉撤出科技股，以科技股為主的台股也會受到較大影響，壓抑指數表現。但非科技股方面卻是另一番榮景，如鋼鐵、航運、原物料等傳產類股，報價仍持續上漲，加強了企業基本面。接下來各國進入升息循環，對於金融股也是一大利多。

雖然科技股近期雜音較多，但由於其具備高成長性，統一投信台股團隊仍看好部分子產業的長期表現。其中，以產業長期成長趨勢明確的類股為主，包括伺服器、電動車、汽車電子及電子標籤等。消費電子在終端需求下滑的情況下，近期需要謹慎以待。