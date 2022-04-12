2022年還沒過半，全球已面臨通膨、烏俄戰爭等黑天鵝，國內房市也在升息，加上打炒房新制如預售屋禁止換約轉售等新制下，不確定性大增。根據591新建案統計，全台Q1總銷金額為4439.57億，季減1成4，年增約2成；推案個數則是377件，戶數約2.5萬，無論是與上季或去年同期相比，皆有1至2成減幅，顯示建商推案力道略轉保守；房價方面則無懼大環境變化，除台北市外，其餘新北、桃竹及中南部等地，在原物料價格波動及基本面需求旺盛等因素作用下，新建案開價無論季增或年增，都有1到4成的漲幅，相當驚人。

數字科技(5287)旗下的591新建案調查統計，2022年Q1新進場建案總銷為4439.57億元，季減1成多，年增約2成。591新建案分析，今年房市開季即面臨多空紛擾，國際上除了有烏俄戰爭、通膨等黑天鵝，造成原物料供給緊繃；國內亦面臨預售屋禁止換約、央行升息等衝擊，導致建商推案態度普遍保守；至於房價則是「沒有最高，只有更高」，尤其不少買方在抗通膨等預期心態下積極進場，反讓部分區域新案出現供不應求的情形，帶動房價持續走揚。

台北市首季推案個數雖季減2成，但總銷金額在房價高漲且大量體指標案支撐下，仍突破千億元大關，不僅季增達1成6，年增更超過8成；分析區域，除了傳統大安、中山等蛋黃區均貢獻百億量能，本次黑馬北投區亦一口氣推出9案，釋放超過百億案量，較去年同期暴增超過1倍。北台灣推案主戰場之一的新北市，今年火力集中在新莊、土城等擁有重劃腹地的行政區。其中光新莊一區便貢獻超過320億元案量，占新北整體總銷逾三分之一。

桃園市本季因缺乏大量體指標案支撐，相較上季案量縮水達4成5，但憑藉小量體新案遍地開花，仍繳出推案個數77件、戶數6,819戶，雙雙在七都中高居第一。新竹縣市，挾著科技業與人口紅利等優勢，買氣始終強勁，不僅各項指標均迎來正成長，購屋熱區如竹北等地更因新案供不應求，出現價格大幅上漲的情形。台中市場觀望氛圍濃厚，推案引擎熄火，如機捷G0特區、台中港重劃區等發展中區塊，在買方態度轉趨保守下熱度冷卻；相形之下，部分機能和地段兼備的區域氣勢依然無損，尤其是以北屯區十四期和西屯區水湳特區兩地最具代表性。

台南因缺工、土地成本上漲過快等情況未見好轉，推案市場仍是一片冷清。高雄在幾個傳統區塊力挺下，成功擺脫去年第四季低潮，個案數、總銷及戶數的季增幅均名列七都第一。如機能成熟，高雄人口最多的行政區鳳山，這次一口氣有9案推出，案量多達50億元，季增4成多；此外，過往幾無新案推出的鹽埕區，也迎來罕見的百億指標案。