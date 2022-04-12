新冠肺炎本土疫情本月起突破100人，近日連4天單日確診數都達400例以上。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今指出，Omicron傳播速度快，以目前的趨勢，4月底上千幾乎是一定會的。不同於過去疫情期間的醫療整備，隨著疫情走向輕症化，基本的醫療需要守住，不會降載的太過分。目前中重症比例為0.38％，若以1％估算，40萬例中重症的規模是可承受的。

陳時中今接受《新聞放鞭炮》專訪時指出，近期南韓確診數最高上看60幾萬人，而南韓的人口約為台灣的2倍多，以比例來看，台灣照著一樣的規模，就是20幾萬例。而香港最高5萬例，人口是台灣的3分之一，以香港常態化時的2～9萬確診數來講，台灣的比例則是6-9萬。

台灣本土個案約在3月開始大量增加，由單日87例，增至107例，再突破200、300、400例，近期已連續4天單日確診400例以上。陳時中表示，本土個案沒有指數型成長，地方政府都有認真在匡列，現階段還是好的，守的越緩越好，如此一來，爭取的時間就越多。台灣的疫情比人家晚，最大的好處是爭取到時間，看到國外有效的策略就跟著做，讓防疫的方向更正確。

陳時中預估，以目前的趨勢，4月底本土個案上千例幾乎是一定會的，目前北北基桃是高風險區，未來看來，其他幾都不明感染源都相對少，雙北比較多，桃園則是起起伏伏。不管是集中檢疫所、加強版防疫旅館的增加，或居家照護，都要準備好。

因應Omicron疫情，今年醫療量能的準備和去年不同，去年是疫情就趕快開病房，甚至降載，現在則是兩者並重。陳時中表示，基本醫療要守住，很多基本醫療對生命的威脅大於Omicron，不能降載的太過分。目前台灣專責、負壓隔離病房已開到4000多床，本土個案中重症比例為0.38％，如以百分之1的比例來算，能承受的中重症規模可以有40萬人。