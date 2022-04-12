位於台南市安南區的「傑太日煙」台南廠，傳出生產線員工因發燒，自己快篩陽性，到醫院PCR陽性確診，台南市衛生局要求停工2天，今天召回百餘位員工篩檢。台南市連日來都有確診病例，前天一口氣增加18例，昨天則有6例，如今又傳出有工廠員工確診，讓不少民眾緊張，不過，據了解，今天台南新增8例，病例數沒有大幅增加。

外商傑太日煙國際公司為台灣最大、全球第三的菸廠，據了解，傑太日煙台南廠生產線1名男員工，11日上班發燒，自行快篩陽性，該名員工主動向廠方報告後，之後也轉往成大醫院PCR，確診陽性。

傑太台南廠生產線員工有百餘位，每天採2班制，每班12小時，衛生局目前除了召回員工篩檢，也已著手進行相關疫調。

傑太日煙廠方公告如下：

各位同仁，依台南市衛生局最新要求，本廠所有員工含長期合約商，必須於星期二（4／12） 11：00時到13：30時期間，返回工廠接受PCR檢測，時程安排如后11：00 -11：30 D班人員含MP辦公室及該班合約人員；11：30-12：00A／E班人員及該班合約人員；12：00-12：30B／F班人員及該班合約人；12：30-13：00C班人員及該班合約人員； 13：00-13：30辦公室人員及合約人員。請同仁依規劃，提前10分鐘返回工廠接受檢測。另工廠即日起暫停營運兩日，預計星期四（4／14）07：00時恢復營運。」

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