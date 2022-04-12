迎接母親節到來，台北君悅即日起推出絕美甜點工藝母親節蛋糕、豪華外帶家宴、館內用餐優惠及母親月專屬超值住宿專案，搶攻五月節慶商機。首發預購商品出自Baguette禮品烘焙坊，由擅長巧克力工藝創作的點心房主廚陳建佑，歷經3個月悉心發想，打造超擬真「君悅高級水果禮盒」（2,280元/個）、「精萃山茶花」（1,380元/7吋）、「雪藏百花蜜起司蛋糕」（1,250元/7吋）、「黑質感」濃郁可可蛋糕（1,200元/個），4月22日前預購8折。

同時，看準家庭聚餐需求，執行總主廚陳萬欽率領宴會團隊自4月18日至5月5日推出豪華版六人份中式外帶家宴，匯集歷年宴會好評佳餚：花膠土雞燉香蕈、蠔皇靈菇海珍鮑、紅酒野菇慢火牛等五道經典美饌，訂餐加贈「雪藏百花蜜起司蛋糕」，盡享豐盛心意，4月30日前早鳥訂購6,600元、61折。

全台獨家「君悅高級水果禮盒水果蛋糕」耗費72小時製作，造型巧思融合「復古台味」、「看得到都能吃」特色，點心房主廚陳建佑靈感汲自台灣送禮文化，以法式甜點手法及精湛巧克力工藝，打造藝術品般的獨創美味，以41％法國黃金巧克力重現瓦楞紙質感，並將日本焙茶費南雪搭配逼真的蘋果、柑橘慕斯蛋糕，內餡分別包入甜橙鳳梨杏桃果醬與焦糖太妃糖蘋果醬，獻給媽媽驚喜連連的祝福美意。

君悅母親節蛋糕「精萃山茶花」，7吋1,380元，創意取自母親身上散發的山茶花香水，此款高調卻優雅的蛋糕，萃取歐洲山茶花精華，以茶葉揉和法國經典杏仁比斯吉，配上鳳梨、香蕉、柳橙等六種熱帶水果慕斯，裹覆自製柑橘風味法國香檸檬果泥蘆薈、熱帶水果餡、榛果脆餅，再由玫瑰色調鏡面淋醬包覆，鑲上奪目的手工巧克力花瓣，滿足視覺、味蕾驚豔的極致糕款。

「雪藏百花蜜起司蛋糕」1,250元/7吋，主廚回想年少時媽媽身穿的雛菊洋裝，將其幻化為甜點元素，香烤北海道雪印乳酪內餡、荔枝風味香緹，搭佐百花蜂蜜、香草蛋糕及四葉十勝鮮奶油，以簡約法式裝飾技藝，襯托起司與蜜香融揉的日式雅致。以金箔綴飾，更添輕奢風采。

「黑質感」1,200元/個，此款工藝甜點以「低調外觀、味蕾奢華」為賣點，可可豆外觀造型，揉合法國煙燻風味70％黑可可、63％牛奶巧克力及白巧克力三種不同巧克力濃度，再結合義式冷翠咖啡豆冷泡香緹、法國巧克力杏仁比斯吉，除了可可風味變化，再添入香脆榛果、核桃提升口感豐富度，一口嚐盡多重巧克力風華，猶如舌尖上的可可變奏曲。

母親節週末，館內餐飲亦將火力全開，5月7日晚間凱菲屋及彩日本料理加開兩輪用餐席次，每位2,080元+10％，Ziga Zaga義大利餐廳精選萬年不敗菜色「龍蝦雞蛋銀絲麵」、「米蘭烤戰斧豬排」、「紙包烤海鮮」等，大啖七道式海陸饗宴（5,880元+10％/四人份）；連續四年榮獲米其林餐盤推薦的寶艾西餐廳今年以花樣百變為主軸，特選布列塔尼藍龍蝦、海味豐厚北海道馬糞海膽及荷蘭3A等級白蘆筍入菜，融揉味噌、海葡萄、櫻花山藥等日式元素，獻上六道式顛覆味蕾的輕奢款法式饗宴（4,280元+10％/位）；三樓宴會廳連續兩天加開獨立包廂，一家一室供應豪華中式桌宴包套，提供別緻花束、飲料暢飲及紅酒兩瓶、母親節蛋糕，每桌十位26,800元+10％，目標與去年同期增加25％營收。

4月25日至5月10日期間預訂君悅母親月療癒假期」，雙人入住18坪君悅套房，享凱菲屋自助早餐、嘉賓軒禮遇及晚間Happy Hour（美味輕食及紅、白酒、氣泡酒無限暢飲），媽媽亦能獨享30分鐘肩頸紓緩SPA及7吋母親節蛋糕，5月31前入住適用，平日每晚7,388元起。

4月15日至22日寶艾西餐廳搶先母親節推出七日限定白蘆筍盛宴，嚴選頂級荷蘭3A白蘆筍，搭配有白魚子醬之稱的白蝸牛卵、澎湖野生嘉？魚、帝王蟹、北海道干貝等極鮮食材入饌，以法式「偷獵、油封及奶油爐烤」三技法端出完美白蘆筍美饌，佐餐酒則選用獨具風味層次的西澳赫頓莊園葡萄佳釀（2019），4月22日當晚將加碼推出限量30客白蘆筍特別料理：油封白蘆筍佐馬告黑蒜醬、浸煮白蘆筍與帕瑪火腿佐荷蘭蛋黃醬及爐烤焦化奶油白蘆筍搭配鴨肝慕斯小酥盒，品味頂級春蔬與海陸珍饈交織的美味驚豔。