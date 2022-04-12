融合創新與傳統食藝精神的台北喜來登館內泰國菜餐廳SUKHOTHAI，在季節轉換之際也同步翻新菜色，即日起推出「玩味阿寒」泰國道地街邊美食，集結多款來自泰國街販小攤的庶民美食，打造多款特色佳餚包含曼谷著名火車夜市拉差達的「巨無霸火山排骨」、酸辣滋味讓人直嚥口水的「泰北瀑布牛肉」、還有依善地區美食「黃薑烤雞腿」、以澎湖黃斑魚呈現傳統烤魚的「香料鹽烤魚」、泰式沙嗲豬肉串等。天氣轉熱、餐廳也推出各式冰品、甜點解熱，令人愛不釋口的「斑蘭葉可麗餅椰香冰淇淋」、「冰淇淋起士香蕉捲」、「泰式雞蛋糕」與網紅視覺風格的「飄浮珍珠泰式奶茶」等創新甜品，價格從 240元至1,280元，讓消費者一解泰國的街邊美食念想。

泰國料理之所以風靡全世界饕客，不僅是那些精緻玲瓏、垂涎欲滴的宮廷菜餚，物美價廉又能充分展現當地特色文化的街頭小吃更成為吸引觀光客的一大亮點。台北喜來登館內二樓SUKHOTHAI泰式餐廳以泰國宮廷料理聞名，隨著夏季到來也幫消費者的味蕾「換季」。本次「玩味阿寒」取泰文中為食物之意的A Han為主題，跳脫以往精緻繁瑣的宮廷泰菜印象，將泰國市井當中誘人的酸辣滋味帶入餐廳當中。

首推給人視覺與味覺雙重震撼的「拉差達火山排骨」，源自曼谷拉差達火車夜市的著名招牌美食，為台人遊泰必逛的熱門景點。選用長度超過20公分的豬龍骨以香茅、檸檬葉等香料醃製後燉至肉酥軟爛，堆砌成一座巨型火山，豪邁鋪上青辣椒、香菜等多種香料，淋上特製香茅酸辣醬，酸甜鮮辣的滋味猶如火山在嘴中爆發，讓人大呼過癮。還有曼谷街邊燒烤攤販必嚐的「香料鹽烤黃斑魚」，嚴選高鹽分、水質佳、肉質更鮮甜的澎湖野生黃斑魚取代魚刺較粗的泰國當地常用的吳郭魚，內臟清除後以香茅、南薑、檸檬葉塞入魚腹，再以鹽巴均勻鋪在魚皮上、鎖住香氣及水分後炭烤，嚐到濃郁香料衝鼻的鮮甜魚肉。

泰國街頭美食五花八門，以超大竹夾固定的「黃薑烤雞腿」絕對是不可錯過的庶民美食。選用有著鮮嫩肉質的雞腿排部位，以多種香料同黃薑粉、味露等醃製後炭烤，迸發出帶有微微炭火香與濃郁香料味的絕妙滋味。泰北地區的經典美食不可不提「泰北瀑布牛肉」，以炒米和辣椒粉兩種泰北菜靈魂調料入饌，因辛辣會刺激唾液分泌、如瀑布般湧出故得其名，搭配洋蔥、香茅、薄荷葉一起涼拌，口感豐富嚐得到炒米焦香與酸辣滋味。遠近馳名的還有「泰式沙嗲豬肉串」傳統花生醬料基礎上添入咖哩，揉合花生甜味與黃咖哩的沙嗲醬更能促進食慾。經過醃製、油炸、炒煮等三道程序的「泰式紅咖哩魚片」擁有濃郁香料且豐富層次的口感，同樣是相當值得推薦給賓客的美味泰菜。

本次活動另一大亮點則為創意甜品，擁有獨特芋香的斑蘭葉常作為甜品的最佳主角，在泰國更是相當常見的香料，SUKHOTHAI將同樣作為街邊小吃的可麗餅與椰香製品創新結合打造「斑蘭葉可麗餅椰香冰淇淋」，以斑蘭葉風味的可麗餅包裹椰漿甜糯米，搭配清爽的椰香冰淇淋，成為餐後解膩首選。另一道斑蘭葉甜品則是「泰式雞蛋糕」，有別於台灣的雞蛋糕，泰式雞蛋糕給人多了幾分彈牙與黏稠的口感，兩款風味包含淡淡草本香的斑蘭葉、以及濃醇茶香的泰奶口味。

創意延伸打造的「冰淇淋起士香蕉捲」，將香蕉剝皮塞入起司內餡後裹粉油炸，一口咬下更可吃到牽絲的起司，冰火交融的雙重口感最過癮。結合台灣手搖文化的餐廳招牌飲品泰式奶茶搖身一變「漂浮珍珠泰式奶茶」，以經典泰國手標茶與煉乳沖製的泰式奶茶加入Q彈珍珠與自製冰淇淋，幸福感油然而生。

除了蒐羅泰國道地街邊美饌外，SUKHOTHAI招牌菜不可不提的就是廣受老饕喜愛的泰式海鮮料理，顧及賓客的多樣化喜好，從辣炒、清蒸檸檬、炭烤、蒜酥到咖哩等一應俱全，其中最推薦的莫過於「澎湖大明蝦」與「黃金蟹」，鮮嫩多汁的澎湖大明蝦可依賓客喜愛以上述五種料理方式任選烹飪，而肉質細嫩的黃金蟹則是可以選擇以清蒸檸檬或咖哩的方式處理，絕對是喜愛海鮮料理不容錯過的美饌。