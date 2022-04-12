大陸知名女歌手王菲，出道時曾以亮麗外表、清新氣質，加上嘹亮又空靈的嗓音橫掃華語歌壇，奠定天后的地位。而現年52歲的她，雖淡出演藝圈多年，鮮少出席公開活動，但一舉一動仍受到矚目，近日微博上便流出一段她為代言品牌所錄製的短片，驚人的近況也引起網友熱烈討論。

在網路上所公開的影片中，只見王菲頂著一頭俏麗的短髮，身上則是穿著一件鵝黃色的V領針織衣搭配同色系小背心，使雪白天鵝頸一覽無遺；而她的臉上即使沒有太多的妝容，白皙的肌膚也看不出任何的瑕疵，加上紅潤的雙唇與絕佳的氣色，整體狀態相當逆齡，絲毫看不出已年過半百。網友們看到後也忍不住驚呼「她怎麼能這麼漂！真的是仙女」、「我菲好美」、「聲音好溫柔」、「愛情的滋潤果然不一樣」、「天哪！怎麼又逆生長了，這太年輕了吧」、「一個字，絕」。

事實上，王菲出道多年曾推出《容易受傷的女人》、《我願意》、《紅豆》、《天空》等多首經典好歌，在當年曾包攬兩岸三地音樂頒獎典禮的最佳女歌手獎，也曾創下金氏世界紀錄的「銷量最高的粵語女歌手」。不過，王菲在經歷兩段婚姻後便逐漸淡出演藝圈，隨後又被拍到與分合多次的謝霆鋒同進同出疑似上演「世紀大復合」，但兩人始終低調不願證實，王菲更專注於現在的生活中，不想理會任何新聞，即使2019年曾傳出她疑似復出推出新專輯，至今仍無消無息，粉絲只能在代言廣告及春晚中看到她的身影。