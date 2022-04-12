烏俄戰爭爆發後，歐美國家相繼對俄羅斯出重手制裁，根據日媒報導，國際制裁完全切斷俄羅斯的出口，將使其經濟損失規模達4000億美元（折合約台幣11.56兆元），約佔GDP（國內生產毛額）的24%。

根據《日經亞洲》報導，西方國家紛紛加重制裁俄羅斯，包括美國禁止進口俄羅斯石油和天然氣，歐盟對俄羅斯煤炭和鋼鐵下禁令，對俄羅斯的出口也成為制裁目標，包括華盛頓、布魯塞爾以及日本限制其先進技術的出口；而切斷進口也將對俄羅斯造成嚴重打擊，例如，如果被剝奪所需的材料和設備，當地採礦業就會受到影響。

報導指出，大陸是俄羅斯最大的貿易夥伴，沒有對俄羅斯實施任何制裁，如果將其從俄羅斯經濟損失計算中剔除，該項總損失金額仍將達到4000億美元，約佔GDP的24%。

不過值得注意的是，美國、歐洲、日本和其他國家，也將因切斷對俄羅斯的出口而受到經濟打擊。但估計總額約為3000億美元（折合約8.71兆台幣），低於對俄羅斯造成的損失。

另根據《CNBC》報導，俄羅斯PMI指數從2月的48.6，3月進一步下滑到44.1，代表西方的制裁，以及企業陸續撤出，已經讓其生產、訂單及庫存急遽萎縮，3月PMI指數創下2020年5月以來最嚴重萎縮；低於50代表產業萎縮，高於50則為產業擴張。凱投宏觀經濟學家則預估，在西方的制裁下，俄羅斯2022年GDP料將萎縮12%，通膨率將超過23%。