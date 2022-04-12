「浪浪不哭，一路好走！」台中市警察局第二分局永興派出所警員邱程煜輕巧的以報紙、塑膠袋把遭車輛撞死的流浪貓放入袋內，還低聲安撫「不再痛了！」，這一幕讓一起執勤的員警相當動容，直說「為牠善終是尊重生命最好的示範。」

平時就非常喜歡小動物的邱程煜，04月10日凌晨與蘇芊伃一起出勤，約凌晨2時35分許巡邏經過北區中清路時，發現路上疑似有一隻貓咪一動也不動的躺在路上，一開始以為是玩偶，但開車經過約20公尺後，越想越不對勁，再度驅車折返查看，發現是一隻浪貓遭車輛撞傷後倒地不起。

邱程煜也發現，小貓雖已氣絕但身體仍有餘溫，判斷應該是剛被車撞，但不知是因為身形過小還是其他原因，來來往往的用路人都沒有人出手相助，深夜中浪貓孤單的身影顯得格外讓人心痛，他立即聯繫所內同事送報紙及塑膠袋過來，並徒手將貓屍放入袋內。

邱程煜原本就非常喜歡動物，自己就認養一隻米克斯汪，也會定期小額捐款幫助浪浪。這次因巡邏經過看到貓咪遺體躺在馬路上，深怕夜間光線不佳，可能會被來往車輛不慎輾壓，或車輛閃躲造成意外，不忍心讓浪貓再次受苦，小心翼翼捧起貓屍放入袋內，再送至浪浪協會免費設置的冰櫃暫時存放，由愛心協會接手處理，他說：「希望浪貓一路好走，不會再痛了!」讓浪貓在死後能夠善終，好好地走上最後一程，有尊嚴的離去。

第二分局分局長陳家銘呼籲，提醒用路人行經光線昏暗或視線不佳路段，應減速慢行並留意周遭環境，以確保行車安全；並提醒飼主帶寵物外出時，應將牽繩繫好，避免讓寵物於道路中亂跑或亂竄，依據道路交通管理條例第84條規定： 「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。」倘因此而發生交通事故，飼主也應須負起事故賠償責任。