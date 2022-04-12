肺癌侵犯右支氣管及右上肺動脈。（亞大醫院提供／盧金足台中傳真）

肺癌侵犯右支氣管及右上肺動脈。（亞大醫院提供／盧金足台中傳真）

「形狀有如肺部被惡魔之手緊緊搯住一樣！，亞洲大學附屬醫院收治一名45歲油漆工，菸癮卻長達30年，乾咳又痰中帶血，兩個月爆瘦十多公斤，確診為分化不良的肺腺癌，腫瘤不僅侵犯右側肺門及右側支氣管，更把鄰近右側肺動脈上枝包埋住，醫療團隊採用好神刀縮小腫瘤，再以手術切除，術後腫瘤幾乎連根拔除，近期內可望順利返回職場工作。

亞洲大學附屬醫院放射腫瘤科主治醫師鍾娜娜指出，這名患者菸齡長達30年，發現咳出的痰帶血且顏色變深紅色，血量也增加，就醫檢查後發現右上肺有一顆6公分及1.2公分腫瘤，切片化驗後證實為分化不良的肺腺癌。

考量腫瘤位置，若直接進行手術切除腫瘤，易釀大出血風險，病理基因檢測顯示不適合採取常用的標靶或是最新免疫治療，經醫療團隊評估，採用前導式同步化學治療合併放射治療，先縮小腫瘤體積，確認腫瘤與肺動脈及支氣管重要構造分離後，再進行手術切除。

鍾娜娜說，患者採取低分次的放射治療模式，減少放射治療次數，但每次給予相對高的放射劑量，加上新一代直線加速器「好神刀」，每次放療時都會同時利用秒速級的影像導航系統，精準確認腫瘤位置，減少周邊鄰近正常器官受到不必要的輻射劑量，減少副作用產生，患者在進行18次療程，大約三周半後，血痰以及背痛狀況逐漸好轉。

術後腫瘤大小已經明顯萎縮，後續由胸腔外科進行胸腔鏡肺葉切除及淋巴廓清手術，病理組織檢查發現，腫瘤外層經過化放療後已纖維化，裡面幾乎呈現爛泥狀的壞死殘渣，真正殘存有活性癌細胞部份只剩下0.8公分，在血管及支氣管處，都完全沒有發現腫瘤的存在，一舉將腫瘤完整連根拔除。

鍾娜娜強調，治療肺癌必須由多專科團隊合作，包括胸腔內外科、放射腫瘤科、復健科等，為病人量身打造最佳的治療計畫，才能達到最好的效果，該名患者目前恢復狀況良好，現正安排心肺功能復健治療，預期很快就能順利返回職場工作。