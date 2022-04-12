知名遊戲實況主「天菜小姐」，擁有Ｅ罩杯姣好身材，因盛世美顏著稱，言談舉止親民大膽，坐擁無數粉絲追隨，怎料卻有位蔡姓網友觀看Twitch直播時，竟以抖內(指贊助)留言的方式，狠嗆出「老X」、「妳就爛」、「妳真的很玻璃」等語，讓天菜小姐氣得一狀告上法院。桃園地院審理後，認定蔡男觸犯《公然侮辱罪》，判處拘役59天，可得易罰金5萬9000元。

天菜小姐(天菜娘娘)有著童顏外表，胸前擁有兩顆傲人巨球，從小在阿根廷長大，精通多國語言，因過去曾任空姐接觸到遊戲，之後才成為遊戲實況主，她私下習慣不穿內衣，導致遊戲直播時經常激凸上陣，不甩他人眼光，還經營YouTube頻道「Honeyliciousss天菜娘娘」吸引近32萬人訂閱。

2020年9月晚間，蔡男收看天菜小姐Twitch直播時，因故和天菜小姐發生爭執，以暱稱「ROGER」抖內留言辱罵「妳全家都爛」等語，讓天菜小姐不堪受辱憤，氣得截圖提告法院。蔡男到案後否認指控，還指稱髒字僅只是語助詞，反駁留言內容並非侮辱，Youtube影片15支影片有5篇露出曲線，大眾形象就是如此，指天菜小姐在實況圈年齡偏大，不過是個事實陳述。

法院審理認為，蔡男利用「抖內」的方式，進到天菜小姐直播間後，在多人觀看的畫面中，辱罵極為粗鄙之語，與線上遊戲技術毫無關連，甚至連同告訴人家裡人也罵進去，還有人體隱私部位去罵，此等人身攻擊均已失言論自由之最低底限，而為文明社會所不能容忍，依《公然侮辱罪》判處蔡男拘役59日，得以科罰金，全案仍可上訴。