精英(2331)推出全新LIVA One A300準系統迷你電腦。採用Socket AM4 的AMD晶片組，支援Ryzen和Athlon等處理器運作以及高達64GB DDR4雙通道記憶體技術，另可通過 M.2插槽擴充硬體，滿足各種電腦運算儲存的需求。

精英3月營收為27.87億元，月增和年增均呈2位數成長，月增47%，年增22%；而以月營收年增來看，3月營收年增已是連續第10個月的正成長。

LIVA One A300體積小巧可隨意擺設配置，配備HDMI、DisplayPort和VGA三種影音輸出連接埠，支持60fps的分辨率並可同時連接到三個外接螢幕，以4K高解析度方式輸出內容。不僅讓工作空間更加彈性，也協助使用者更有系統的規劃工作區域，來滿足各種商業環境，如會議室布告欄、百貨零售業電子廣告、交通運輸資訊輪播以及醫療院所數位看板等解決方案。

LIVA One A300訴求多工高效能引擎，搭載AMD AM4腳座的晶片組，支援Ryzen、Athlon等型號高達65瓦的處理器，與64GB DDR4-3200MHz的高速記憶體，提供優異的處理器與3D顯示效能。透過M.2插槽介面更可支援M.2 PCIE 2280 SSD與2.5吋 SATA HDD/SSD容量擴充，讓使用者能體驗迷你型電腦也能高效的處理日常工作任務，且滿足儲存空間的需求，提供客戶卓越且高效的選擇。