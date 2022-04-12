中市國中技藝競賽登場，12職群81校代表大展身手。（台中市政府提供）

「一技之長勝過萬貫家財。」台中市110學年度國中技藝競賽，於全市9校展開競賽，共有「機械」、「餐旅」、「食品」、「家政」、「商業與管理」、「農業」、「化工」、「動力機械」、「電機電子」、「土木建築」、「設計」及「藝術」等12個職群競賽，吸引全市81所國中選手參賽，拼鬥十分激烈。

指導老師說，技藝競賽參賽選手都是參加技藝教育課程的國三學生，經過校內初選脫穎而出，代表學校與各國中選手較勁。承辦學校新光國中及9校協辦高職積極籌備競賽工作；從選手培訓過程中，看到學生團隊合作、跨域技能及問題解決能力皆有所提升，也建立自我成就感。

商管群王同學分享，參加技藝課程讓他找到優勢能力，也希望參加技藝競賽爭取佳績，未來透過技優甄審管道，幫助自己找到更適合的學校。新光國中食品群陳同學指出，這是她第一次擁有代表學校爭取榮譽的機會，心情十分緊張。

北新國中技專班家政群沈同學表示，感謝老師經常利用課後時間加強訓練紙圖，隨著技藝競賽腳步逼近，她也努力練習題庫，希望能從眾多選手中脫穎而出。

教育局強調，技藝競賽成績將於4月28日公布於台中市技藝教育競賽網站，預計5月27日在明德高中舉行頒獎典禮；另為鼓勵學生習得一技之長，典禮中將表揚技藝教育學習態度優良的特殊教育學生，希望透過各職群探索，發掘孩子的優勢，找到自己生命的亮點。