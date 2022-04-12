溫馨五月情，王朝大酒店推出母親節超值美食活動與母親節蛋糕預購優惠，在物價全面上漲的情況下，王朝大酒店在母親節周末（5/7-5/8）不僅不漲價，Sunny Buffet自助餐廳四人同行再免費贈送價值1,380元的戰斧牛排18盎司乙客，鼓勵消費者分流提前慶祝，勞動節連假期間（4/30-5/2）也可享此優惠。玉蘭軒中餐廳推出漂亮媽咪養生料理，有花膠佛跳牆、雪蛤燉雞盅等美味養身料理桌席10位$12,800+10％，五人份佳餚只要$6,800+10％，點心主廚也特別推出抹茶芝麻塔6吋$680、蘭姆香蕉蛋糕卷$380兩款母親節蛋糕，5/5前預購享9折優惠!

王朝酒店點心主廚特別為媽媽們推出的抹茶芝麻塔，特別選用香氣清新、口感濃郁的日本宇治小山園抹茶粉，獨家研製醇厚濃香的抹茶生巧克力餡，以香酥塔皮為底，上層以特製抹茶奶油、抹茶馬卡龍裝飾，再以特製黑芝麻脆餅點綴，口感馥郁卻不甜膩，不僅媽媽們喜愛，也是抹茶控的不可錯過的甜點。

當鬆軟濕潤的法式舒芙蕾蛋糕，卷上清新香甜的香蕉檸檬慕斯、蘭姆酒漬葡萄乾的蘭姆香蕉蛋糕捲，完美帶出和諧的滋味，口感細緻卻不甜膩。母親節抹茶芝麻塔6吋$680、蘭姆香蕉蛋糕卷$380，即日起預訂可享9折優惠，需於提貨前三日前預訂，最遲預訂日為5/5。

王朝酒店Sunny Buffet自助餐廳歡慶母親節用餐不加價，四人同行再贈戰斧牛排乙客、價值1,380元，Sunny Buffet自助餐廳在母親節期間持續供應清酒料理，除了20多道創意清酒料理，還有現烤料理區、燒烤牛肉、鐵板燒鮭魚干貝、日式生魚片、現做披薩、現煮麵食區、精緻甜點等豐盛自助餐點，鼓勵消費者分流提前在慶，勞動節連假4/30-5/2與母親節周末5/7-5/8皆維持原價，自助午餐每位1,080元+10％、自助晚餐每位1,180元+10％，自助午晚餐期，四位成人用餐就免費贈送價值1,380元的戰斧牛排18盎司乙客，人數未達贈送條件，可以超低優惠價$399+10％加購，讓您沒有遺憾！贈送或加購之戰斧牛排限需於餐廳內享用，恕無法外帶。4/30-5/2與5/7-5/8活動期間皆贈送用餐媽媽康乃馨乙朵。