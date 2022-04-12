埔里鎮33歲男性青年花農（案28305），4月8日因全身倦怠、咳嗽症狀，自行快篩陰性；4月11日咳嗽加劇、發燒、流鼻水、全身倦怠，於家中自行快篩為陽性，立即通知衛生局安排PCR採檢，結果為陽性確診Ct值12.4，已安排入住集中檢疫所。

衛生局長陳南松表示，青農種植百合花，主要透過網路販售，很少與一般民眾接觸。4月7日曾經到埔里國小打羽毛球，相關接觸者採檢都是陰性。

確診青農足跡史公布。（南投縣衛生局提供／廖志晃傳真）

陳南松表示，經過連夜完成疫情調查，但仍無法確認青農從何處感染；安排密切接觸者採檢包括同住家人3人、職場員工1人、友人6人及匡列球友26人，共計36人，PCR採檢結果都是陰性，已匡列居家隔離及自主健康管理，外縣市接觸史及足跡史皆已通知當地衛生局。

該名青農在南投縣內公共足跡史，包括菊越餐廳、埔里國小球場、全家（水頭店）、7-11（龍揚門市），衛生局已通知業者完成內部環境清消，本府環境保護局已完成公共場域環境清消。

針對出入相關場所足跡重疊民眾，衛生局已經發布簡訊通知，請民眾自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀應佩戴口罩，南投縣民眾請通報衛生局（049）2220904安排至縣內PCR採檢醫院（部立南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、埔里榮民醫院、佑民醫院及竹山秀傳醫院就醫。