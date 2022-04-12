跟大甲媽遶境到新港奉天宮 7旬男突趴倒身亡 11:182022/04/12 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 跟大甲媽遶境到新港 7旬男突趴倒身亡。圖為去年大甲媽抵達嘉義縣盛況。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 住台中市大甲的69歲林姓男子，11日隨大甲媽祖遶境徒步到新港奉天宮途中，突然趴倒在地，旁人發現通報救護車趕到，將他送醫，但到院前已無心跳呼吸，搶救後仍宣告不治，死因由檢警調查中。 淋鹽酸水泥封屍塞桶 棄屍捷運空地 恐怖情侶二審判決出爐 驚險影片曝 狗狗牽繩掉了 男玩命衝入車陣追2狗 09:192022/04/12 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger #大甲媽祖 #趴倒 #遶境 #身亡 #大甲媽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東「娛樂圈」又出事 男搶小吃部女陪侍 遭魚槍射殺送命 10:552022/04/11 社會 國體大大一男學生染疫 全校停課12天 22:532022/04/10 生活 男遭詐60萬 她淪人頭戶竟要賠錢 下場超慘 12:512022/04/11 社會 山下智久被拍到暴瘦獨自買飯 知情人曝真實原因 11:202022/04/11 娛樂 21歲男歌手2度酒駕又襲警「審判結果出爐」曝超慘下場 10:142022/04/11 娛樂 他摸黑約砲正妹 睡醒驚下體沾糞便崩潰：是男生 11:062022/04/10 社會 越獄男沒等到媽祖鑾轎 反遭逮 04:102022/04/10 社會新聞 嚴懲遶境鬥毆 雲檢：鬧事就聲押 04:102022/04/11 社會新聞 6役男找愛滋病患當替身免當兵 他「1理由」自首全案爆開 11:272022/04/11 社會 小S驚爆前男友暴力傾向 分手後竟收一簡訊「下地獄吧」 15:452022/04/10 娛樂 男星離婚首合體大11歲前妻 她暴怒揭內幕：一家把我當ATM 13:462022/04/11 娛樂 鋼琴女神痛訴窮男友劈腿閨密 悲憤公開渣男小三正臉照 21:592022/04/10 娛樂 法官批酒測違法判無罪 高院改判6月 04:102022/04/11 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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