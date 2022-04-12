住台中市大甲的69歲林姓男子，11日隨大甲媽祖遶境徒步到新港奉天宮途中，突然趴倒在地，旁人發現通報救護車趕到，將他送醫，但到院前已無心跳呼吸，搶救後仍宣告不治，死因由檢警調查中。

淋鹽酸水泥封屍塞桶 棄屍捷運空地 恐怖情侶二審判決出爐
驚險影片曝 狗狗牽繩掉了 男玩命衝入車陣追2狗 09:192022/04/12 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger
#大甲媽祖 #趴倒 #遶境 #身亡 #大甲媽