廖祥雄遺孀和3名子女神情哀戚，忍淚向前來悼念的親友鞠躬致意。（中華民國電影攝影協會提供）

翁倩玉為廖祥雄告別式送上花籃。（中華民國電影攝影協會提供）

廖祥雄告別式上特別擺放了一張導演椅。（中華民國電影攝影協會提供）

資深導演廖祥雄於本月2日逝世，享耆壽90歲，告別式在今（12日）上午7點半在臺北市立第一殯儀館舉行，包括導演朱延平、已故金馬影帝柯俊雄遺孀蔡青樺紛紛到場送他走完最後一程。現場除了放上多張廖祥雄生前拍片時的黑白工作照外，還擺了一張上面寫著「LIAO」（廖）的黑色小型導演椅，希望他在天上也能繼續從事他喜愛的導演工作。

廖祥雄一生拍了超過20部電影，曾與秦漢、林青霞等人合作，知名作品包括《愛的賊船》、《桑園》等，執導《真假千金》更助翁倩玉登上金馬影后，翁倩玉今雖人未到場，也特別送上花籃哀悼恩師。廖祥雄生前除擔任GIO電影處處長、駐日本新聞處主任外，還曾主張金馬獎增設「最佳外國影片獎項」，及首創台灣電影輔導金制度，培育出無數電影人才，是推動台灣電影界發展的幕後功臣之一。

蔡青樺受訪時，感謝廖祥雄在柯俊雄2015年過世後一直對他相當照顧，最後一次見到對方已經是去年中秋節，當時廖祥雄雖然有開過刀，但狀態還是很好，穿著打扮一直很有型，大讚廖是個「很有學識又俏皮的長者」，也提到柯俊雄傳記書名《永遠的男主角》書名就是廖導幫忙取的，籌備紀錄片《柯俊雄的電影人生》的過程中也受到他很多幫助，只可惜放映當時因為疫情，廖祥雄沒機會看到。