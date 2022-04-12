【愛傳媒程富陽專欄】日前，政戰32期的賴世上老弟，傳來這幾年他利用閒餘時間，陸續撰寫逾15萬字的《世上隨筆～鴻爪泥痕》，予我分享，並囑我寫篇序，談談此書。我隨即翻閱文中內容，從尋根溯祖完成賴氏家族祖譜，到一系列對國內外時勢的觸感評論，再到國內外的寰宇旅覽聞風紀錄，可說內容多元，觸角廣泛，議題豐富。這部大作的精采度，立即深深吸引了我，竟讓我不得不放慢速度，以便細細嚼嚼其間文章的味道。

事實上，隨筆是一種屬於「筆記體」的行文方式，在中國古典典籍中為數眾多，解釋的人很多，我則獨喜清王筠在《菉友肊說》裡所云：「或學而有得，或思而有得，或見而有得，輒札記之。」的見解，這跟我們學新聞奉行的一句話，就是「好記憶不如爛筆頭」的意思是一樣的；反正，想到什麼，看到什麼，就隨筆記下，所謂真積力久則入；久了，也就集腋成裘，成為您自己都意想不到的心靈雞湯。

比較為人所知的，有宋代沈括的《夢溪筆談》、蘇軾的《東坡志林》及陸游的《老學庵筆記》；清代則有紀昀的《閱微草堂筆記》與袁枚的《子不語》；跳到民國時代，則有陳無我的《老上海三十年見聞錄》較出名；之後兩岸也有不少文人喜歡這種文體；如大陸余秋雨的《山居筆記》、《千年一嘆》，信手東西方文化的比較冥想，運筆精妙；再如上世紀5、60年代台北陳定山寫的《春申舊聞》，專寫老上海的風華往事，順手捻來，無論市井嘻笑，皆成妙趣，也是我看到的一本絕佳「隨筆」。

世上與我，在軍旅的最後服務單位，都是在軍事學術單位的國防大學共教中心；他對學術領域的精深研究與認真態度，超過我許多；因此，其在軍事部門的治學成果方面，給了我許多的協助與啟發。記得我在民國99～101年任職共教中心主任2年期間，曾匯整所撰寫一些曾發表在軍事報刊、雜誌的文章，雖說難比前賢皮毛，但他就建議我用「隨筆」的方式，來表達自己的寫作風格。

因此，在這本《世上隨筆～鴻爪泥痕》的文字中，不但含蘊主題多元的取向，也具橫跨時間縱軸的光譜；既可看到筆者對抗日戰史深入的研究成果，亦可感受其為尋根溯源、慎終追遠，而親撰賴氏族譜的嚴謹態度；既能親凜其對老母晚年照顧的親情流露，也猶窺視其幼年目睹父親以流動攤車賣「酥炸紅豆餅」的如幻身影。

在本書篇章除可看到他與摯友德洋「焦不離孟」的點滴情誼回顧，也可得見他秉懷胡適先生「哪有先生不說話？」的精神，而勇於對時事亂象提出針砭；既可看到他踏旅國內外多次的自助旅遊，見證其擁有一顆超俗靈魂和夢想的行旅達人跡履，亦可從他牽手麗芳於近年獨立創業會之際，其總能適時提供穩健建言，及擔起所有行政雜務工作，凸顯這對賢伉儷之間的鶼鰈情深。

這本「隨筆」，世上取東坡居士在《和子由澠池懷舊 》一詩中：「人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥；泥上 偶然留指爪，鴻飛那復計東西。」的上半首，來描述他撰寫此書的心路歷程；其實，此詩的下半首：「老僧已死成新塔，壞壁無由見舊題；往日崎嶇還記否，路長人困蹇驢嘶。」更是詩人見證人生無常，寄語人生除應懷感念舊外，更有冀盼把握當下的隱喻；而在這本隨筆的文字裡，不但處處可感一股「天寒夢澤深，羊公碑尚在。」的懷舊濃情，亦時時浮現幾分「長風萬里送秋雁，對此可以酣高樓。」的坦蕩釋然；顯見，世上兄已將詩人一生滄桑跌宕，與樂觀闊達的心性兼融俱得，實屬幸甚。

能成為《世上隨筆～鴻爪泥痕》這本筆蘊深藉之作的第一位讀者，且得幸承蒙囑咐，能將自己對讀此書的一點小小心得，忝列書序，以為存念，足見證世上老弟認定我倆之間的好交情，實在是我個人的殊榮，是樂為序，並與諸友分享！

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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