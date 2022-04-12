澎湖縣消防局上緊發條，積極落實專業爆竹煙火查核制度與各項安全管制措施。（澎湖縣消防局提供）

消防局馬公分隊、預防科進行清查、核對，確認煙火種類、數量、相關資料均無誤。（澎湖縣消防局提供）

台灣最長效的觀光活動之一的澎湖國際海上花火節已屆滿20週年，澎湖縣政府即將於4月25日隆重開幕，主辦單位申請的第一批專業煙火已運抵澎湖，為安全起見存放在東衛彈藥庫內，並由消防局馬公分隊、預防科進行清查、核對，確認煙火種類、數量、相關資料均無誤。

澎湖縣政府旅遊處表示，施放廠商已順利將煙火搬運存放於東衛來福彈藥庫內，為考量安全分成3批依序進駐，由於2018年11月曾經發生東衛彈藥庫爆炸的重大公安意外事件，澎湖縣政府在賴峰偉上任之後，決定大力整頓附近彈藥庫環境，不僅將進出道路重新修繕，並加強週邊安全防護措施，同時彈藥庫入口也增設四組監視系統，全面監控彈藥庫的周圍動態，並將彈藥庫倉庫大門重修加裝門鎖。

花火節是澎湖最具代表性的年度觀光行銷活動，主管專業煙火施放安全維護工作的澎湖縣消防局也上緊發條，積極落實專業爆竹煙火查核制度，並在活動規劃之初要求、輔導施放廠商，進行合法申請及各項安全管制措施，包括從煙火運抵澎湖起，即需嚴密控管煙火數量、種類、規格、許可證件等等，並存放於合法之儲存場所。

自軍方移撥的東衛來福彈藥庫，是由花火節主辦單位旅遊處控管，目前活動施放所需龐大數量的專業爆竹煙火，均儲存於這座彈藥庫裡面，澎湖縣政府要求廠商務必依照「爆竹煙火管理條例」暨「爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法」等規定，進行專業爆竹煙火安全儲存及運輸工作。