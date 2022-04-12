昨(11)日台北市新增100例本土病例，創今年以來單日新增本土病例數新高，其中 KTV相關新增2案，分別為信義區案27901、中山區案27562，累計26人確診。

一週內台北市有超過10家八大與娛樂場所有人員確診，目前累積最多確診數的M男模會館，其中1例案26984足跡中山區南京東路二段的183男模會所，另1名案24982則同時有大安區忠孝東路三段的世盟百欣酒店足跡。

而八德路二段的泰晶殿皇家養身會館和民生東路一段的AI GAGA LOUNGE BAR各有5例，南京東路三段的帝都商務會所有4例，林森北路的金昌酒店、金聰酒店及君悅高級商務會館各有3例。

指揮中心規定，新冠疫苗從業人員至少要打2劑，符合資格得儘速接種第3劑，至於顧客則強制須接種滿3劑，業者也得落實實聯制等防疫措施。

台北市衛生局提醒，請民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或疑似接觸確診者、足跡重疊等情形，建議先使用家用快篩試劑檢測，確認檢測陰性並休養至無症狀，再返回工作崗位，落實生病不上班不上課。

台北市設有7個社區篩檢站，可至台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院預約採檢，採檢前請戴好口罩，避免搭乘大眾交通工具，服務時間擴增為週一至週日上午8時至11時30分，下午1時至4時30分。