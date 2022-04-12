台中市議員施志昌助理確診新冠肺炎，雖相關接觸者都已經居家隔離，台中市議會今天起仍加嚴防疫措施，要進入者都必須出示小黃卡或3天內PCR快篩陰性證明，有議員認為府會應一致，對此，市長盧秀燕宣布，近日已多次開會研議，下周一（18日）起到市府洽公的民眾不能隨意到各樓層。

衛生局長曾梓展指出，依照中央流行疫情指揮中心規定，包括醫院、八大場所等高風險場域，民眾要進入這些場所必須提出打滿2劑疫苗且滿14天的證明，中央對其他非特殊場域沒有特別規範，若市議會自己內規要加嚴也可以，但必須大家同意。

民進黨市議員王立任表示，台中市議會今天開始加嚴防疫措施，若以中央規範的標準來看，難道市議會是高風險地方？且市府至今未提升防疫規範，府會標準應該一致。市議員鄭功進則強調，議會應該確認是否所有議員都打滿第3劑疫苗，不要有人連第1劑都還打，成為「內賊」。

盧秀燕表示，台中市府的各項運作與措施，原則上跟中央步調一樣，但因中央也同意有特別的地方可以加嚴，且近日有多個行政機關已傳出運作問題，近日府內開會，決定從18日開始將在市府一樓設置特定洽公區、禁止洽公民眾到各樓層，屬於局部性加嚴，是為了讓行政機關能正常運作、不要崩潰。

盧秀燕強調，市府的措施原則上符合中央規範，未來若疫情有變化，將會持續進行滾動式檢討，不排除繼續加嚴。