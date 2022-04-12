俄羅斯放寬阻止盧布貶值的資本管制措施後，盧布在周一大幅走低，部分地吐出了上周的漲幅。

周一下午6時，莫斯科交易所的盧布在緊張交易中貶值4%，兌美元來到79.45盧布，來到開戰前夕的水準；兌歐元跌4.5%，來到86.45盧布。

周一在莫斯科交易所，盧布一度從上周五強勁的71盧布，盤中跌到82.09盧布。

上周五稍晚，俄羅斯央行宣布從4月11日周一起，取消經紀商購買外幣的12%佣金，從4月18日起，取消對個人出售外幣現鈔的禁令。

Zenit銀行分析師Vladimir Evstifeev說，央行對市場發出了明確訊息，即不希望盧布進一步的升值。

然而盧布依然從出口商的80%外匯營收和高利率政策中，獲得支撐。俄羅斯央行上周五將利率從20%降為17%，然仍為超高利率。

ITI資本分析師認為，俄羅斯每天從出口商獲得14億美元轉換為盧布的收入；而儘管資本管制措施減少，盧布仍會進一步堅挺。

但是若試圖在黑市或網銀購買外幣，匯差有了一截。另外隨著國外的商品售價飆升，盧布的購買力已大幅下降。

諾貝爾獎經濟學家克魯曼(Paul Krugman)說，盧布已成為俄羅斯捍衛的關鍵目標，主要是它顯而易見，護盤盧布也是政府宣傳策略的重點。

但盧布升值有風險，出口大宗商品的外幣收入將蒙受匯兌損失，可能使政府預算進一步承受壓力。

俄羅斯央行降息支撐了俄羅斯OFZ公債。財政部上周末說，今年不會在債市借錢了。

周一10年期OFZ債券殖利率跌到10.45%，為自2月21日來最低水準。

在股市上，以美元計價的RTS指數跌5.8%，為1017點；以盧布為基礎的MOEX俄羅斯指數跌1%，來到2566點。