全台確診導致停課學校不斷增加，衛福部長陳時中12日表示，將朝以「班」為單位，有大規模班級停課時才會全校停課，不過細節要等教育部公布。對此桃園市長鄭文燦認為，因為真的很多學校停課，只要是低風險班級可預防性停課1至3天，讓學校可用最低成本提高防疫韌性。

鄭文燦說，因為桃園目前也有很多學校受疫情影響停課，只要是低風險甚至是經過篩檢後無風險的班級，確實不需要停課10天，可以預防性停課1到3天，學生經過篩檢以後確定沒有風險的話，認為這個方向是對的，讓學校可以用最低的成本，提高防疫的韌性。這個草案教育部仍然需要跟中央流行疫情指揮中心溝通，會做一個周延的考慮，而桃園市也要推出一個學校的快篩計畫，希望能夠讓所有的家長放心。

鄭文燦表示，目前衛生局正在準備約20萬劑快篩提供給學校，讓各學校可以自願參加，這樣的話可以找出潛在的黑數，未來學校的韌性跟企業的韌性一樣，停課跟停工的標準可按照風險高低來劃分，這樣可以一方面精準的防疫，哪些部份才是真正該居隔10天，另外一部分是能夠提高防疫韌性，哪些是可以回到日常的生活，經過一定的程序來完成。