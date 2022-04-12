澎湃新聞報導，大陸應急管理部12日上午召開例行新聞發布會。會上，應急管理部新聞發言人、新聞宣傳司司長申展利通報第一季大陸自然災害情況，各種自然災害共造成953.1萬人次受災，因災死亡6人，直接經濟損失150.3億元（人民幣，約合新台幣653.8億元）。第一季大陸自然災害以低溫冷凍和雪災、地震、風雹災害為主，洪澇、乾旱、地質災害、沙塵暴、森林草原火災等也有不同程度發生。

她表示，第一季大陸全國自然災害主要呈現出以下特點：

一是大陸共出現6次大範圍低溫雨雪天氣過程，低溫冷凍和雪災對西南、中南地區造成較大影響，災害損失較近年同期偏重。

二是大陸地區共發生8次5.0級以上地震，主要集中在西北、西南地區，其中青海發生兩次6級以上強震。

三是江西、湖南、廣西、四川、貴州、雲南出現今年首次區域性強對流天氣過程，局地遭受風雹災害。

四是南方地區3月出現3次較大範圍降雨，局地發生洪澇，北方淩情穩定。

五是珠江流域秋冬春連旱基本解除，雲南、陝西、甘肅等地旱情初顯。

六是森林草原火災主要集中在南方和西北地方，形勢較為平穩。