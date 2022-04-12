嘉義縣一名男子從2011年到2014年猥褻就讀國小的女兒94次，其中2次猥褻行為後以手指加以性侵，最高法院維持台南高分院判決，斥責他罪行嚴重且否認犯行，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪92罪各判刑3年半，強制性交部分2罪判刑8年，共執行13年徒刑定讞。

這名男子從2011年女兒剛上國小1年級約5個月後到升國小5年級這段期間，以每2個禮拜1次之頻率，在嘉義縣住處趁女兒獨自1人在浴室洗澡或在房間內使用電腦之際，從後面將她手抓住，並以腳夾住她身體，用手來回撫摸她的胸部、下體得逞共計94次。

其中2次強制猥褻行為，在女兒就讀國小2年級、3年級間，及國小4年級、5年級間，該名男子除了猥褻外還用手指性侵女兒2次。

台南高分院斥責被告身為父親，本應負起照顧女兒之責，保護女兒不受他人侵害，並給予她溫暖、享有父愛之成長環境，然其竟在本應係女兒最為安心之住處內，猥褻及性侵女兒且犯後否認犯行，將他判處有期徒刑13年，上訴後，最高法院駁回確定。