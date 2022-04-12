張小姐是29歲的年輕女性，本身沒有乳癌及卵巢癌的家族病史，幾個月前偶然發現右側乳頭有一個約0.5公分大的表淺性傷口，一開始不以為意，自行買藥膏來塗抹，後來發現那個傷口怎麼弄就是不會好，漸漸地又摸到右乳房外側有無痛性的硬塊，驚覺到不對勁去求診，經切片證實第二期乳癌。

依衛福部國健署資料顯示，2012年20-49歲罹患乳癌的人數為3940人，到2019年，20-49歲罹患乳癌的人數已經增加到5557人，短短七年的時間，每一年小於50歲的乳癌病患就增加至1.4倍，而這個趨勢看起來並沒有減緩的跡象。

大里仁愛醫院乳房外科醫師周旭桓為張女進行乳房超音波，發現右乳房外側有一個兩公分左右大的形狀及邊緣不規則的腫瘤，及腫大的腋下淋巴，乳房攝影顯示出有聚集性不規則的鈣化點，經切片證實是第二期乳癌，目前正接受標靶治療及化學治療。

醫師提醒，年輕乳癌的病患確實逐年增加，因遺傳造成的年輕乳癌確實也不少，但是沒有家族乳癌病史還是有罹患乳癌的可能性，因此還是要呼籲民眾，有乳房的症狀還是要及早就醫，不要耽誤治療疾病的黃金時間。

周旭桓指出，該類型乳癌為柏德氏症，發生率占所有乳癌1至3％，癌細胞從乳頭或乳暈長出，以原位癌為主，但有近一半的病患會伴隨其乳房組織裡的癌症，臨床上有時和濕疹會很難區別。

周旭桓說，乳癌的危險因子包括家族內有乳癌病史者，未曾生育或30歲後生第一胎，初經早或是停經晚，過度肥胖或缺乏運動，曾被診斷非典型乳腺增生等等。

乳癌常見的症狀有乳房摸到無痛性的腫塊，乳房皮膚或是乳頭凹陷，乳頭出現異樣分泌物或是有慢性傷口不易癒合，乳房皮膚橘皮化或潰爛等等。

乳房外科醫師經由這些危險因子，預測其五年內的乳癌罹患率甚至是終身乳癌罹患率，並配合病患當下的年齡及症狀，制定一個符合每個病患的檢查及追蹤的時辰，達到早期發現，早期診斷並早期治療的目標。

周旭桓表示，所有乳癌的病患當中有乳癌家族病史的只約占10-20％，大部分是偶發性的乳癌，此類乳癌跟遺傳沒有關係，實際罹癌的原因可能跟所處的環境或是接觸到的東西甚至飲食習慣有關，另外本身細胞在生長的過程中就有機率會出錯，這些錯誤累積起來就有造成癌化的可能性。