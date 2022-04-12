基隆市111學年度私立國小新生登記都採用線上登記，家長須在4月13日上午9時至至4月16日中午12時完成手續，兩所私立學校輔大聖心高級中學附設國小部，與二信高級中學附設國小部，共招收126名新生。

基隆市教育處表示，在2015年9月2日至2016年9月1日出生，即將滿6歲兒童，只要設籍在基隆市學區，都可能申請兩所私立國小登記，每位兒童以1所學校為限，基於教育機會均等原則，學校不能用任何理由拒絕登記。

基隆市教育處指出，因應防疫措施，兩所學校已取消現場登記作業，將由學校自訂國小新生線上登記系統，家長可事先至兩間學校網站查閱登記方式，如對私校入學有相關疑義，可聯繫各招生學校，聖心高中國小部：（02）2427-7282分機2108，二信高中國小部：（02）2433-2666分機702。

基隆市教育處指出強調，如登記人數超過核定超生名額，聖心高中國小部將在4月16日下午1時辦理公開抽籤作業，基隆市政府教育處將會派人到校督導，全程在該校Facebook粉絲專頁採直播，二信高中國小部則另依其入學簡章規定將在4月26日上午11時在校網公布錄取名單。

基隆市教育處提醒，計畫讓孩子就讀私立國小家長，一定要在指定時間內在完成網路登記，如果遭到學校拒絕，可以打電話到教育處反應，聯絡電話：（02）24301505分機104。