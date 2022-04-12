今年吸睛的股東紀念品。（圖／陳友齡製圖）

股東紀念品是許多投資人買股票的小確幸，過往有不少公司因發放具吸引力的紀念品成為焦點，今年中鋼、王品、宏達電等公司尚未公布紀念品，但聯電送出「角落小夥伴」帆布包、大魯閣的消費券及開發金的故宮碗已經獲得不少股民關注，其中大魯閣發出價值超過2800元的消費抵用券更刺激股價連六天出現漲停。

目前台股已有超過300家公司公布股東會紀念品內容，多數以商品卡、防疫用品及衛生用品為主，備受期待的中鋼、王品及宏達電則預計在4月中下旬公布。

已公布的企業中以大魯閣宣布提供700元消費抵用券及7張每月玩樂買1送1券最受矚目，紀念品總價值逾2,800元，且零股股東也能領取，等於最低用十元左右的價格就能拿到紀念品，股價因此連飆六根漲停，顯見股東對於紀念品的熱度確實能影響股價。

此外，聯電則延續去年準備的角落小夥伴帆布包致贈股東，可愛又實用的紀念品獲得不少好評；金融股方面，開發金送給股東們，精美的故宮花鳥碗（6入）組，永豐金則發放黃金萬兩茶摳（肥皂）禮盒。

有趣的是，長榮航睽違13年將再次發放股東紀念品，為統一超商50元商品卡，長榮航前一次發送紀念品已是民國97年，當時發放保鮮盒二入，如今再次發放紀念品讓不少股民相當興奮。

不過投資人最關注的還是被戲稱「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」的中鋼，去年發放相當有創意的「熊愛台灣棘輪起子工具組」引起討論，今年則預計4月中旬將會揭曉紀念品。

投資人如果想領取股東會紀念品，需留意該股最後買進時間以及零股門檻等限制，以免超過期限無法領到喜歡的紀念品。