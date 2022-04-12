美國麻薩諸塞州薩默維爾法院外日前發生一起舅舅拿槍擊斃外甥的事件，起因是從中國移居到美國的舅舅好心收留外甥，幫助他在美國發展，但19歲外甥卻與舅媽搞上，發生不倫戀，之後舅媽欲分手，外甥還恐嚇要殺她全家。

根據《Boston 25 News》報導，44歲的薛成海生在中國大陸，2006年取得中科院博士，2008年在清大生物信息學研究部完成博士後研究，之後到美國哈佛大學做博士後研究，並留在美國發展，他收留外甥王聰，還安排外甥到美國東北大學留學攻讀電腦專業，2018年薛成海因工作回大陸，當時19歲的王聰竟然趁舅舅不在，跟舅媽展開不倫戀。

2020年被薛成海發現外甥與妻子的不倫戀後，與妻子離婚，但兩人仍同住，之後薛的前妻向王聰提分手，王聰竟威脅要殺了她的家人，如果殺不了就去自殺，狠嗆「妳已經毀了我的未來，我現在一點尊嚴都沒有，就是行屍走肉！」

薛成海曾以王聰對他施暴、在他家附近徘徊為由向法院提出禁制令，日前禁制令將到期，薛4月7日到法院申請延長，他指出，王聰要他幫忙找美國女人結婚以取得綠卡，但他不願協助，導致雙方關係更惡化，但法院沒有准許延長禁制令，薛成海走出法院後，一氣之下開車衝撞外甥王聰，再拿槍往他的頭連開5、6槍，王聰當場死亡，而薛成海則是被逮捕，且不得保釋。

薛成海是美國2間企業的股東，同時在大陸一家基因科技公司擔任法人代表和執行董事，替他聲請禁令的律師提到，薛成海在大陸求學期間一直是學霸，在大陸取得博士後，又到哈佛大學做博士後研究，與前妻育有2名孩子，對小孩相當疼愛。檢查官萊恩（Marian Ryan）指出，薛持有合法槍械，但仍不確定的犯罪動機是否和申請禁制令延長失敗有關。