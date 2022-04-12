天后張惠妹睽違7年重返小巨蛋開唱，不僅吸引近13萬粉絲進場，也有不少藝人前往一睹妹神的舞台魅力，「金曲歌王」蕭煌奇日前也前往朝聖，不過卻被酸民惡意留言：「阿妹今天有穿衣服嗎」，不過他卻絲毫未動怒，反倒高EQ反應對方，展現自己非凡氣度。

蕭煌奇在臉書曬出於小巨蛋內的照片，還與有著斗大「ASMR」的字樣合照，接著表示：「來看、來聽aMEI的演唱會」，並附上開心的表情符號，可見心情相當興奮，不過卻引來酸民惡意留言：「『看』演唱會了」、「 來『看』？騙子蕭煌奇」、「 還強調來看太幽默」、「睜眼說瞎話」、「沒人協助的話，是不是會整場演唱會都背對阿妹」、「 阿妹有穿衣服嗎」。

對此，蕭煌奇並未動怒，反倒表示不要緊，對於這些酸言酸語眼不見為淨，重要的是自己的初心是善良的，去面對別人也用此心態就好，至於想要佔別人便宜，或者沒有同理心的人，上天有一天也會教他們怎麼樣好好做人的，只是時機未到而已，高EQ回應讓人大讚其肚量，但也為他多少感到不捨。

蕭煌奇高EQ反擊酸民。（蕭煌奇臉書）

這些惡意言語自然引發其他網友不滿，怒斥：「一堆這麼愛用地獄梗去言語霸凌別人的酸民，你們真的會下地獄」、「不懂那些嘴巴臭的到底多沒事情做？講這些話你人生會比較好過嗎」、「我覺得蕭煌奇可以自嘲不代表你們這些人也可以輕視嘲笑別人，惡劣」、「發現這社會還是很多人沒有同理心」。