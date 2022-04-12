新北輕症居家照護計畫試運行，市長侯友宜12日到三重區公所視察新北市區級COVID-19居家照護關懷中心，對於輕症患者跟民眾混居在社區，地方民眾恐無法接受，他說，Omicron病毒的輕症、無症狀占99％，在邊境開放又要兼顧經濟下，清零不可能要走到跟病毒共存，所以居家照護扮演最重要的關鍵角色，沒有一個人願意確診，大家要用包容體諒支持他們，共同面對疫情。

侯友宜表示，在試辦居家照護前，各區就已跟轄區基層里溝通，雖然確診者多是輕症與無症狀，但我們還是用電子圍籬，要他們待在家中，做好環境清消與保持環境通風，大家一起面對挑戰，讓疫情傷害降到最低，更重要希望疫情快速穩定生活恢復常態。

如是慢性病或高血壓患者，有需要時，7間責任醫院會啟動遠距視訊診療，釋出電子處方箋給新北市藥師公會29區組長，組長收到後會根據病患所住地方，請距離最近的社區藥局調劑藥品，24小時就可送藥到府，但有藥師擔心會因此忙不過來。侯友宜說，這段時間跟兩大藥師公會密切聯繫，之前也做運作過一段時間，新北大概有200多間社區藥局會全力配合，當中所有補貼會跟中央大家一起來面對藥師所負擔的責任，當然要給予補貼。

衛生局長陳潤秋補充，目前新北29區區組長分工，總共有200多家社區藥局加入，人力有1000多人沒問題，居家送藥的相關費用已跟中央提出聲請，中央會有統一規範給予給付，偏鄉跟都會區會不同。