台中市政府火速在11日設東新國小設前進指揮所，並在東新國小客家樂活園區進行社區篩檢。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市10日爆出感染源不明的東勢校園群聚案，市府火速在11日設東新國小設前進指揮所，並在東新國小客家樂活園區進行社區篩檢，首日兩站共計篩驗1156人，確定新增2例，累計該傳播鏈已有11人確診，初判病毒無大規模擴散；相關疫情及疫調結果市長盧秀燕將在下午的中市疫情記者會中說明。

台中市自10日新增一名就讀東勢東新國小附幼6歲學童確診後，陸續從匡列採檢師生、家長中發現分布在東新國小、東新國小附設幼兒園、東勢國小以及新家家幼兒園等4校；累計3天此傳播鏈至少11人確診。

市府也立即於10日下令開設一個前進指揮所、兩個篩檢點，動員176名人力，並協調慈濟醫院、部立豐原醫院、童綜合醫院火速調派醫護同仁支援，在東勢區的東新國小、客家樂活園區協助市民篩驗，截至12日上午8點止，兩站共計篩驗1156市民，且篩檢工作預計還會持續2天。

衛生局副局長兼任指揮官邱惠慈指出，11日前進指揮所，共計篩驗1156市民，其中，東新國小共快篩405人，全部陰性，PCR採檢247人，2人陽性，245人陰性；客家樂活園區共快篩482人，全部陰性，PCR採檢22人，尚待結果出爐。

若從4月8日新社高中設立前進指揮所開始統計至今，一共已篩驗2601人次。