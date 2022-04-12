本田汽車（Honda）未來十年擬砸8兆日圓（約640億美元）作為研發資金，目標2030年以前於全球推出逾30款電動車。

本田12日（周二）向外界公布這項規劃，展現加速投入電動車市場的企圖心。眼見特斯拉、傳統歐美對手積極佈局電動車，使得日本車廠在此領域已面臨落後風險。

本田亦指出，擬於2030年以前生產200多萬輛電動車，此龐大的投資也涵蓋對電動化與軟體技術的發展。