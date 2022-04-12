本田擬斥資640億美元 2030年前推出逾30款電動車 11:252022/04/12 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本田汽車（Honda）未來十年擬砸8兆日圓（約640億美元）作為研發資金，目標2030年以前於全球推出逾30款電動車。 本田12日（周二）向外界公布這項規劃，展現加速投入電動車市場的企圖心。眼見特斯拉、傳統歐美對手積極佈局電動車，使得日本車廠在此領域已面臨落後風險。 本田亦指出，擬於2030年以前生產200多萬輛電動車，此龐大的投資也涵蓋對電動化與軟體技術的發展。 《國際產業》特斯拉中國製電動車 3月銷量逼近6.6萬輛 華新砸兩億美元 入主印尼鎳廠 #全球 #電動車 #本田 #億美 #本田汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 康霈獲美國FDA罕病二期臨床許可 今年將登興櫃 10:452022/04/12 財經 分析師估特斯拉衝刺電動車 2年內再建10工廠 08:582022/04/11 財經 台灣權王－化工股夯 康普、台肥權證熱 04:102022/04/12 證券．權證 美國電動車商機 掀台企赴美投資 16:242022/04/11 財經 華新出資2億美元 投資印尼鎳廠 21:252022/04/11 財經 數位及能源轉型加速 智聯網需求大爆發 11:022022/04/11 財經 獲CME頒獎 群益期 農產品類交易量創高 04:102022/04/12 產業特刊 《其他電子》躋身美系電動車供應商 雙鴻拚今年HPC+車用占比20% 11:482022/04/12 財經 美國務院下令 撤離所有上海領事館非緊急人員 09:322022/04/12 國際 拉貨強勁 中探針營運旺到H2 04:102022/04/12 證券．權證 《其他電子》信紘科3月、Q1營收齊攀峰 續穩健接單拚成長 07:582022/04/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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