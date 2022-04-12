近年來金油價走勢同步，在俄烏地緣政治局勢緊張之後，黃金避險需求大增，使金價走得比油價穩健，法人表示，俄烏戰讓金價漲勢將持續一段時間；但若俄烏情勢持續出現緩和，則避險需求消退即可能讓黃金回檔。

在通膨、升息及俄烏戰再升級，黃金每盎司價格4月11日已站上1,950美元以上的高價，富蘭克林證券投顧表示，若俄烏戰事再次升級惡化，避險需求將持續湧向黃金，進而推升金價，但如果情勢持續出現緩和，則避險需求消退可能讓黃金回檔，但即使如此，預計黃金也不會出現大幅回調，仍可能會繼續維持強勢一段時間。

富蘭克林證券投顧說，因為俄烏戰爭已導致大宗商品價格大幅上揚，歐美的通膨壓力仍將持續上升，具通膨避險的黃金仍將持續受到青睞，以目前情勢看來，高通膨可能會延續到2022年中旬，甚至到了2022年中下旬都會維持在高檔水準，有助持續支撐黃金，預計黃金在1900美元附近將有較強的支撐。

期元大S&P黃金ETF研究團隊則表示，油價高檔震盪，通膨欲小不易且大宗物資面臨供給面緊縮，恐將侵蝕經濟成長，嚴重將演變為停滯性通膨。依歷史經驗，黃金、白銀將是最佳抗通膨利器，投資組合加入金銀可降低停滯性通膨的衝擊。以1972年6月至1974年12月以及1978年4月至1980年4月二次通膨飆升期間的歷史經驗，同期間黃金大漲196％、203％，白銀累計漲幅186％、177％。