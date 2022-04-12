實境節目《來吧！營業中》， 6位員工手忙腳亂的真實反應，引發許多曾在餐廳上班的網友共鳴。總觸及人口達近百萬人觀看，被網友喻為2022年最強綜藝。最新一集播出，作為團隊中的菜鳥新人顏佑庭因在節目中表現不佳，被網友怒轟。

在2013年參加《超級接班人1》出道的顏佑庭，過去曾擔任外送員，也在工地打過工，去年參加《全明星運動會》第二季，卓越表現被封為「音速小子」，漸漸打開在演藝圈的知名度，在《來吧！營業中》擔任外場工讀生，卻因為沒辦法隨機應變，引發網友怒罵。

《來吧！營業中》由庹宗康擔任店長、主廚姚元浩、藝術總監炎亞綸、二廚楊銘威、工讀生鬼鬼吳映潔、顏佑庭組成，其中顏佑庭是一眾明星資歷最淺的，不知道是不是因為這個緣故，他看起來總是非常緊張的樣子，甚至私下重複背誦服務生推薦菜單的台詞，天兵又無厘頭的行為讓觀眾哭笑不得。

路嘉怡好奇顏佑庭為何堅持要跟客人介紹奶昔。（圖／顏佑庭IG）

開店飲料製作需要牛奶，炎亞倫發現沒有牛奶材料之後，姚元浩立刻把顏佑庭叫進廚房吩咐牛奶沒有了，等一下不要跟客人介紹奶昔了。但顏佑庭一出去似乎無法隨機應變，介紹時仍和客人提到奶昔，而且也沒有告知奶昔沒有了，讓觀眾狂罵「你根本沒進入狀況，外場是須要反應靈敏的！」、「這服務生令人搖頭，反應遲鈍，指令：別再推奶昔，沒很難吧！」

顏佑庭被告知不要介紹奶昔，但面對客人時還是介紹缺貨的奶昔。（來源／TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel）

網友事後回顧，發現是姚元浩做料理用了大部分牛奶，卻沒有和其他人商量，在其他人疑惑時也沒有出來承認自己用掉了，部分網友認為姚元浩也有責任。節目創下萬人點閱率，顏佑庭在事後公開道歉「我真的非常抱歉，當下沒能搞懂內場的指令，也不好意思拒絕客人，我會更加努力讓自己熟悉這一切的。」