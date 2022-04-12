對於國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長一事，「過來人」國民黨前立委陳學聖表示不建議，直言自己過去的聲量就有如現在的羅智強一樣，但到桃園去選時卻輸給一位沒什麼名氣的在地立委，此後他深耕桃園，最後才獲得肯定。

陳學聖今日上《POP嗆新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，對於羅智強選桃園一事，陳學聖認為是「捨掉康莊大道，走到崎嶇的羊腸小徑」。陳學聖以自身經驗表示，過去他在台北當了10多年的議員及立委，去到桃園後很快就被人忘掉，直言「當你轉到桃園，那就回不了台北了，你就必須在桃園生根」，否則會被選民認為三心二意。

陳學聖指出，自己過去就像現在的羅智強一樣，有聲量又有名氣，在台北完全不用跑婚喪喜慶，靠媒體就能選贏，但2010年時任立委吳志揚選上桃園縣長後，當時已在桃園擔任3年文化局長的自己被點名補選該席立委，結果被在地沒有名氣的立委打敗，但他沒有選擇離開，持續深耕在地，讓選民看到自己的腳踏實地，2年後對上同一位對手，從輸2千5百票變成大贏2萬5千票。

陳學聖說，自己在桃園15年的經驗，讓他知道桃園需要深耕，讓選民感動後才有機會勝選，認為不該被汙名化成派系，「主要是你跟地方連結強不強」。除此之外，陳學聖也透露羅智強在1000公里傾聽桃園前有與他通過電話，當時自己很直白的告知不建議，不過也說「我們也沒吵架，也沒激烈言詞 」。