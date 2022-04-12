訊連(5203)轉投資的玩美移動旗下玩美系列App宣布全球總下載量已突破10億次，自2015年推出以來，再次到達全新里程碑。玩美移動旗下主力App包含虛擬彩妝自拍App-玩美彩妝、修圖及圖片編輯App-玩美相機、虛擬美妝美髮影片編輯App-玩美Video，和受美甲迷喜愛的玩美甲等行動應用程式，均搭載了玩美移動所開發的頂尖AI、AR科技，為使用者提供美妝、圖片特效及影片編輯所需實用有趣功能。

玩美系列App提供使用者以智慧手機就能獲得的沉浸式體驗。每月使用超過16.8億次虛擬試用的特效及濾鏡功能，顯示玩美系列App獲得玩美圈使用者的喜愛，並持續擁抱先進AI、AR技術開發的數位轉變。依據玩美後台數據顯示，每個月使用者在玩美App平台上停留總時長超過5億3千萬分鐘，並儲存、分享超過1億7千萬張圖片。

玩美系列App躋身「超級App」行列，玩美系列App能達到全球超過10億下載量的成就，歸功於玩美移動所開發全球頂尖AI和AR創新科技，才能持續提供使用者栩栩如生、高互動性及逼近真實的獨特體驗。

玩美移動2015年自訊連spin-off拆分獨立，與美國上市公司Provident Acquisition Corp.合併，玩美移動擬用新的股票代碼PERF第三季在美國納斯達克（Nasdaq）上市。