連鎖餐飲集團乾杯(1269)雖受兩岸疫情升溫衝擊，但受惠展店效益及節慶商機帶動，2022年3月淡季營收以2.56億元改寫同期新高，使首季營收創9.05億元次高。展望後市，集團表示將密切關注疫情、嚴格落實防疫措施，配合外賣商品持續供應，多管齊下力拚穩健成長。

乾杯公布2022年3月自結合併營收2.55億元，雖較2月3.17億元減少達19.31％、仍較去年同期2.52億元小增1.19％，改寫同期新高。累計首季合併營收9.05億元，僅較去年第四季9.62億元新高小減5.92％、較去年同期8.08億元成長達11.91％，創同期新高、歷史次高。

乾杯表示，3月步入淡季且面臨嚴峻疫情，中國大陸深圳及上海接連宣佈封閉式管理，逾10間海外店鋪自月中起配合當地政府防疫暫停營業，於一周後陸續恢復營業，目前上海部份分店仍受封城防疫影響而暫停營業。

至於台灣3月亦因有確診者足跡，不時配合百貨商場進行清消而短暫停業。不過，受惠新展店效益及情人節聚餐商機，使乾杯在3月傳統餐飲淡季仍繳出亮麗成績單，營收續創同期新高，帶動首季營收改寫歷史次高，為今年營運奠定厚實基礎。

乾杯3月開發多款春季菜色吸客，其中「黑毛屋本家」引進春季限定的頂級鮮味「初鰹」推出「春鰹日本和牛涮涮鍋」，上市以來熱銷逾600份。「和牛47」則以春日意境推出「春雅套餐」搶攻白色情人節商機，拉抬情人節檔期周末來客數較平常假日提升30％。

而儘管3月台灣受本土確診案例增加影響，不少大型聚餐訂位取消，部分地區分店來客減少。不過，隨著疫苗普及率提升，民眾用餐信心與往年相比仍相對穩健，使乾杯整體業績表現仍然暢旺，集團維持既定展店腳步不變。

乾杯表示，集團今年將以乾杯、老乾杯、黑毛屋、黑毛屋本家4大品牌為主力、目標新展15家，首季兩岸已新展6家，包括老乾杯杭州萬象店、乾杯竹北店、乾杯台南三井店、黑毛屋竹北店、黑毛屋本家台中市政店。

乾杯指出，插旗全台百貨店王「新光三越台中中港店」、甫於3月31日開幕的麻辣45台中中港店，開幕不到一周繳出破百萬佳績，可望為集團營運後市增添強勁成長動能。目前集團總店數60家，包括台灣39家、中國大陸21家。

展望後市，乾杯表示將嚴格落實防疫措施，打造安心用餐環境，並密切關注疫情走向，全力配合政府指示，降低疫情傳播風險。同時，自有電商平台「乾杯超市」及餐廳事業外賣商品皆持續提供服務，讓消費者擁有更多元的安心用餐選擇，追求集團穩健發展。