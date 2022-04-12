國民黨立委廖國棟傳出確診新冠肺炎並進台大醫院治療，成為台灣首例確診的立法委員。消息一出馬上引起網友熱議，ptt相關新聞討論看板人氣欄在短時間內衝上人氣2000~4999的「紅爆」等級，也累積達數百則留言。其中不少人質疑廖國棟怎能直送台大，但也有網友點出，他年齡已67歲了「就高危啊」。

綜合媒體報導，先前傳出兩位助理確診的立委廖國棟今天驚傳其PCR檢測結果陰轉陽，人已送入台大醫院治療。消息傳出後，有鄉民ptt在討論區留言稱「慘了，立法院全院淪陷」、「立法院全院都要隔離吧？」、「立法院不用框列隔離嗎？好期待」、「立委和備詢官員最好全抓去隔離」

然而也有不少鄉民質疑「不是說輕症不送醫？」、「這樣就可以住台大病房喔？台大病房超難等好嗎？」、「為何可以住台大？台大病床那麼空喔？」、「官員沒重症住台大，可悲民眾只有聯醫」，對此也有鄉民留言替廖國棟緩頰：「批評的，請看一下他的年齡好嗎？」、「年紀大怎麼在家，阿就高危啊，有位置一定先給的」、「67歲住院沒啥問題啊」、「65歲以上確診就送醫院，這沒問題啦」。